Uvod v novo študijsko leto delno na daljavo delno pa v živo na fakultetah

Ljubljana, 1. oktobra - Ob začetku študijskega leta so na nekaterih fakultetah danes pripravili sprejeme za bruce, ki zaradi spoštovanja zdravstvenih ukrepov zaradi koronavirusa delno potekajo tudi na daljavo. Na nekaterih pa so sprejeme pripravili že prejšnje dni in so danes že začeli s predavanji. Nasploh bodo predavanja delno potekala v živo delno na daljavo.