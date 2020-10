Čehi sredi epidemije koronavirusa na volitve

Praga, 2. oktobra - Na Češkem so se pred ponedeljkovo uveljavitvijo izrednih razmer zaradi epidemije covida-19 in ob rekordnem številu na novo okuženih - v četrtek so jih potrdili kar 3493 - začele delne volitve senata in volitve 13 regionalnih parlamentov z izjemo Prage. Volišča so se odprla danes ob 14. uri in se bodo zaprla v soboto ob enaki uri.