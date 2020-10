Od danes spet možne prijave na razpis Za ženske v znanosti 2021

Ljubljana, 1. oktobra - Od danes so odprte prijave na 15. nacionalni razpis Za ženske v znanosti 2021, ki poteka v partnerstvu L'Oreal Adria in Slovenske nacionalne komisije za Unesco, so zapisali na ministrstvu za izobraževanje. Do 3. novembra se lahko prijavijo mlade raziskovalke v zadnjem letu doktorskega študija naravoslovnih znanosti, biotehnike ali medicine.