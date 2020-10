Sindikat zdravstva in socialnega varstva pričakuje konkretne rešitve za ureditev položaja zaposlenih

Ljubljana, 1. oktobra - V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije opozarjajo, da so timi v zdravstvu in socialnem varstvu, ki so bili že pred marcem letos kadrovsko podhranjeni, povsem na koncu z močmi. Od vlade in obeh resornih ministrstev pričakujejo konkretne rešitve. Dodatek, kot je predviden v petem protikoronskem zakonu, je po njihovem mnenju premalo.