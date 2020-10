Varuh in sindikati opozorili na predolge postopke pri zaščiti delavskih pravic

Ljubljana, 1. oktobra - Delavske pravice so temeljne človekove pravice, pri njihovi zaščiti pa največji problem dolgotrajnost postopkov, so se na srečanju strinjali varuh človekovih pravic Peter Svetina in predstavniki sindikatov. Slednji kot nujno vidijo tudi zaščito pravic sindikalnih zastopnikov, saj se z onemogočanjem njihovega delovanja ruši sindikalnost v podjetjih.