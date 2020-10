Epidemiološke razmere v svetu

Ljubljana, 1. oktobra - V minulih 14 dneh so razmere v pandemiji covida-19 v sosednjih državah ostale približno enake, so se pa še nekoliko poslabšale v Sloveniji, ki je presegla mejo 80 okužb na 100.000 prebivalcev. Še vedno je najhuje v Črni gori, slabe epidemiološke razmere so tudi v Španiji, Franciji in na Češkem, poslabšale so se na Nizozemskem.