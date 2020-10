Med stotimi izstopajočimi temnopoltimi Britanci Steve McQueen in Bernardine Evaristo

London, 5. oktobra - Na seznamu stotih izstopajočih temnopoltih Britancev v zadnjih 400 letih so umetnik in režiser Steve McQueen, dobitnica bookerja Bernardine Evaristo ter manekenka in transspolna aktivistka Munroe Bergdorf. Seznam imen in njihove zgodbe so zbrani v knjigi 100 Great Black Britons, ki je rezultat pobude izpred več kot 15 let.