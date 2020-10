Ukrajinec nezakonito prevažal šest tujcev

Krško, 1. oktobra - Policisti Policijske postaje Krško so v sredo med opravljanjem nalog varovanja državne meje v naselju Dovšce ustavili osebni avtomobil čeških registrskih oznak. Med postopkom so policisti ugotovili, da voznik, sicer državljan Ukrajine, prevaža šest tujcev, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Ukrajincu so odvzeli prostost.