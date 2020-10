Aktivisti iz Belorusije, Irana, ZDA in Nikaragve prejemniki alternativne Nobelove nagrade

Stockholm, 1. oktobra - Beloruski aktivisti, zaprta iranska odvetnica Nasrin Sotudeh, ameriški odvetnik Bryan Stevenson in nikaragovska aktivistka Lottie Cunningham Wren so letošnji prejemniki nagrade Right Livelihood ali t. i. alternativne Nobelove nagrade. Letošnje nagrajence združuje boj za enakopravnost, demokracijo, pravice in svobodo, so sporočili organizatorji.