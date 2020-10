Disney bo zaradi covida-19 odpustil 28.000 ameriških delavcev

Los Angeles, 3. oktobra - Pri Disneyju so napovedali, da bodo število delovnih mest v ZDA zmanjšali za 28.000. Odpuščali bodo zaposlene v zabaviščnih parkih, posebej so izpostavili park Disneyland v Kaliforniji, ki zaradi koronavirusnih omejitev ostaja zaprt. V sporočilu za javnost so zapisali, da jih je v odpuščanja prisililo zmanjšanje obiska.