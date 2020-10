Sporočilo uredništvom - predaja peticije za zagotovitev novega vira neoporečne pitne vode županji Kanala ob Soči

Ljubljana, 1. oktobra - Člani Eko društva, krajani Anhovega ter predstavniki Liste za zdravje in kakovost bivanja ter civilne iniciative Danes bodo ob 15.30 pred večnamensko dvorano pri OŠ Kanal, Gradnikova ulica 25, dali izjavo pred predajo peticije za zagotovitev novega vira čiste in neoporečne pitne vode županji Kanala ob Soči Tini Gerbec, so sporočili iz društva.