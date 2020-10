Ljubljanska občina za kanal C0 med Brodom in Črnučami potrebuje soglasje

Ljubljana, 1. oktobra - Ljubljanska občina bo morala opraviti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje za vgradnjo kanalizacijskega kanala C0 z armiranobetonskim oklepom na odseku med Brodom in Črnučami. Arso je namreč presodil, da gradbeni poseg glede na svoje značilnosti, lokacijo in možne vplive povečuje tveganje za prebivalce in zdravje ljudi.