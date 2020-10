V planinskih kočah zadovoljni z letošnjo sezono

Ljubljana, 1. oktobra - Slovenske gore so letos po ocenah Planinske zveze Slovenije poleg izkušenih planincev privabile več tistih obiskovalcev, ki se doslej tja niso odpravljali. Tudi letos so bile najbolj obiskane koče v okolici Triglava, tam so Slovenci v poletni sezoni unovčili tudi največ turističnih bonov. S sezono so zadovoljni, so danes sporočili iz zveze.