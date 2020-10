Škofja Loka, 1. oktobra - Škofjeloški policisti so v sredo obravnavali smrt osebe po padcu z drevesa na zasebnem zemljišču. Okoliščine kažejo, da se je na drevesu odlomila veja, po padcu z drevesa pa je moški umrl na kraju nesreče, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Kot so dodali, je tuja krivda za nesrečo izključena.