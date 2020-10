Občina Trbovlje ponovno vzpostavila sistem TRajBi

Trbovlje, 3. oktobra - Občina Trbovlje je ta teden ponovno vzpostavila sistem izposoje e-koles TRajBi, ki ga je uvedla junija, a ga je mesec dni kasneje zaradi številnih primerov nepravilne uporabe sistema izposoje začasno umaknila. Sistem je sedaj malo drugačen, poostreni so namreč splošni pogoji dostopa in uporabe sistema, so sporočili s trboveljske občine.