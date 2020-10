V spopadu migrantov v Bihaću dva mrtva, več ranjenih

Bihać, 1. oktobra - V spopadu, ki je v sredo zvečer izbruhnil v skupini migrantov v Bihaću na severozahodu BiH, sta umrla dva človeka, deset jih je bilo huje ranjenih, osem pa lažje, poroča spletni portal klix.ba. Spopadli so se migranti iz Afganistana in Pakistana, vsi mrtvi in ranjeni so Pakistanci.