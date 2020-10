Vreme: Pretežno oblačno z občasnim dežjem

Ljubljana, 1. oktobra - Danes bo sprva pretežno jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj in deloma dopoldne megla. Predvsem v zahodni in delu osrednje Slovenije se bo oblačnost že povečala. Popoldne bo na Primorskem in Notranjskem občasno rahlo deževalo. Ponekod bo zapihal jugozahodnik, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.