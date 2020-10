Kustečeva: Izvedba študija bo varna in enako kvalitetna kot doslej

Ljubljana, 1. oktobra - Ministrica za šolstvo, izobraževanje in šport Simona Kustec je ob letošnjem, zaradi koronske krize nekoliko drugačnem študijskem letu, prepričana, da so vsi deležniki študijskega procesa v pripravo izvedbe vložili poseben napor, zato bo študij varen in enako kvaliteten kot pretekla leta. Vsem brucem pa je zaželela uspešno študijsko pot.