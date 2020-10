Nizozemska kolesarska klasika Amstel Gold Race odpovedana

Amsterdam, 1. oktobra - Prireditelji kolesarske klasike Amstel Gold Race so odpovedali letošnjo dirko zavoljo povečanega števila okuženih za novim koronavirusom na Nizozemskem. Ena najbolj prestižnih enodnevnih kolesarskih dirk na svetu je tradicionalno na sporedu v spomladanskem terminu. Najprej so jo hoteli prirediti 10. oktobra, zdaj pa so jo odpovedali.