Guterres: ZN takoj potrebujejo 15 milijard za program razvoja cepiva proti covidu-19

New York, 1. oktobra - Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je v sredo na virtualni konferenci ZN opozoril, da program Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) ACT Accelerator, v okviru katerega podpirajo razvoj cepiva, zdravljenja in diagnostike covida-19, nemudoma potrebuje 15 milijard dolarjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.