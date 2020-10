Putin in Macron pozvala h končanju spopadov v Gorskem Karabahu

Baku/Erevan, 1. oktobra - Ruski in francoski predsednik, Vladimir Putin in Emmanuel Macron, sta v sredo zvečer pozvala k popolni ustavitvi spopadov v Gorskem Karabahu ter izrazila pripravljenost okrepiti diplomatska prizadevanja za rešitev spora, so sporočili iz Kremlja. V Gorskem Karabahu se kljub pozivom mednarodne skupnosti h končanju nasilja danes spopadi nadaljujejo.