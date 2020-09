Salonit ostal brez drugega zaporednega presenečenja

Ljubljana, 30. septembra - Odbojkarjem Salonita Anhovo v državnem prvenstvu ni uspelo pripraviti še drugega zaporednega presenečenja v nekaj dneh. Potem ko so v soboto v svoji dvorani ugnali ACH Volley, so tokrat brez točk ostali pri Calcitu v Kamniku, kjer pa so se prav tako zelo dobro upirali favoritom.