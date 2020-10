Ljubljana, 1. oktobra - Začenja se teden mode, ki bo vse do 10. oktobra potekal na različnih lokacijah, in sicer v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, na Fužinskem gradu in v ljubljanskem podhodu Ajdovščina, so sporočili s Turizma Ljubljana. Organizatorji obljubljajo inovativno izvedbo revij, modni performans, žive izložbe, modne filme, strokovno konferenco in showroom.