Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (30. 9.)

Ljubljana, 30. septembra - Tuje tiskovne agencije so poročale o rekordnih 203 okužbah s covidom-19, o zaprtju trgovin ob nedeljah in praznikih, o usodi podpredsednice vlade in kmetijske ministrice Aleksandre Pivec ter o obisku zunanjega ministra Anžeta Logarja na Dunaju. Pisale so tudi o preprodaji drog na Koroškem in o prevodu romana Belo se pere na devetdeset v hrvaščino.