V sklopu projekta EUYOU po državi različni dogodki o ozaveščanju pravic državljanov EU

Ljubljana, 4. oktobra - V oktobru se bo v sklopu projekta EUYOU v lokalnih skupnostih po državi odvilo 40 lokalnih dogodkov, ki bodo mlade in vse ostale zainteresirane državljane EU ozaveščali o njihovih pravicah, mobilnosti in vključevanju v lokalne demokratične skupnosti. Dogodki se bodo prilagodili za vsako skupnost posebej, so sporočili iz mladinske mreže MaMa.