Solinarske sezone ni rešil niti septembrski pridelek

Seča, 3. oktobra - V Sečoveljskih solinah so po vremenski neugodnem vrhuncu sezone sredi poletja po 6. septembru ponovno začeli pridelovati sol, vendar je dnevni pridelek znašal le četrtino do tretjino normalnega avgustovskega dne. Skupno so v septembru pridelali okoli 150, v celotni sezoni pa 500 do 600 ton prehrambene soli, kar je le četrtina "normalne" sezone.