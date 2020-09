Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 30. septembra - Vlada je danes potrdila predloga državnih proračunov za leti 2021 in 2022, ki predvidevata primanjkljaj, sta pa po besedah finančnega ministra Andreja Širclja razvojno naravnana. Sklenila je tudi koncesijsko pogodbo za hidroelektrarne na srednji Savi in imenovala glavnega inšpektorja inšpektorata za okolje in prostor.