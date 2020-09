Gradbeni inšpektor Kemisu naložil odstranitev delov glavne stavbe

Ljubljana, 30. septembra - Deli glavne stavbe oz. reciklažnega centra Kemisa so črna gradnja, je v ponovnem odločanju znova odločil gradbeni inšpektor. Kemis mora tako v roku leta dni odstraniti tiste dele objekta, ki so bili izvedeni na novo, ohrani pa lahko dele, na katerih so bila izvedena le vzdrževalna dela, so sporočili iz inšpektorata. Teh je, kot je videti, le malo.