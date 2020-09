Newyorške borze začele z rastjo

New York, 30. septembra - Osrednji indeksi na newyorških borzah so trgovalni dan začeli v zelenem območju. Čeprav kaotično prvo soočenje pred skorajšnjimi predsedniškimi volitvami v ZDA vnaša negotovost glede razvoja političnih razmer v najmočnejši svetovni državi, pa so po drugi strani vlagatelje pomirili nekateri podatki iz gospodarstva.