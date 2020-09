Predsedstvo skupnosti občin spregovorilo tudi o zakonu o dolgotrajni oskrbi

Brežice, 30. septembra - Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je na današnji seji v Brežicah med drugim govorilo o zakonu o dolgotrajni oskrbi. Enotni so, da morajo biti zakon in podzakonski predpisi usklajeni tudi z občinami in da je treba občinam za izvajanje nalog na tem področju zagotoviti zadostna finančna sredstva. Dotaknili so se tudi povprečnine.