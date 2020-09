Skupina Cetis v polletju ob skoraj nespremenjenih prihodkih okrepila dobiček

Celje, 30. septembra - Skupina Cetis je v prvem polletju prihodke na letni ravni povečala za 0,4 odstotka na 33,57 milijona evrov, čisti dobiček pa za 27,7 odstotka na 871.170 evrov. Proizvodnja je kljub epidemiji potekala nemoteno, prilagodili pa so jo tako, da so izdelovali samo tiste izdelke, za katere so imeli potrjene dobavne roke in zagotovljeno odpremo do kupca.