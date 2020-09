Skupnost socialnih zavodov opozarja na bremena starejših v času pandemije

Ljubljana, 30. septembra - Pandemija covida-19 je z raznolikimi posledicami za zdravje, počutje in blagostanje prizadela vse ljudi, a največje breme nosijo starejši, so pred letošnjim mednarodnim dnevom starejših zapisali v Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Kot so opozorili, je pandemija razgalila posledice dolgoletnega zanemarjanja skrbi za starejše v Sloveniji.