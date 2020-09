ZD Slovenj Gradec obžaluje zaplet v zvezi z obravnavo na osnovi evropske kartice

Slovenj Gradec, 30. septembra - V Zdravstvenem domu (ZD) Slovenj Gradec obžalujejo, da je prišlo do "neljube situacije" pri telefonski obravnavi moškega s stalnim bivališčem na Švedskem in evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, ki se je poleti obrnil na ZD Slovenj Gradec, a ni prišel do zdravnika. Ocenjujejo, da je nastala situacija "posledica nesporazuma v komunikaciji".