Umrl avtor pesmi In The Ghetto Mac Davis

Austin, 30. septembra - V starosti 78 let je umrl kantavtor Mac Davis, avtor skladb In The Ghetto in A Little Less Conversation, ki ju je prepeval Elvis Presley. Zanj je pisal v svojem zgodnjem obdobju, v kasnejši solo karieri v 70. letih pa je prispeval uspešnice, kot je Baby Don't Get Hooked On Me. Umrl je v torek po operaciji srca, je sporočil njegov menedžer.