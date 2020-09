Bruselj ob predstavitvi prvega poročila o vladavini prava v EU brez izpostavljanja posameznih članic

Bruselj, 30. septembra - Evropska komisija je danes v Bruslju predstavila prvo letno poročilo o vladavini prava v vseh članicah EU, pri čemer je zavzela zadržano držo in ni izrecno izpostavila nobene države. Poudarja, da je to preventivno orodje, in obenem opozarja, da ne bo oklevala s pravnimi postopki proti članicam, če bo to potrebno.