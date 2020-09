Štirje zaposleni iz slovenjgraške bolnišnice so se okužili v domačem okolju

Slovenj Gradec, 30. septembra - V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec je trenutno okužba z novim koronavirusom potrjena pri štirih zaposlenih, vsi so se okužili v domačem okolju, so za STA pojasnili v bolnišnici. V zadnjih dneh so imeli v oskrbi tudi dva bolnika, za katera se je naknadno izkazalo, da sta okužena. V enem od teh primerov je bolnik svoje simptome prikril.