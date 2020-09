V Nemčiji steklo prvo sojenje izvršnemu direktorju zaradi afere dieselgate

München, 30. septembra - V Nemčiji je danes steklo sojenje nekdanjemu izvršnemu direktorju Audija Rupertu Stadlerju, prvemu izmed vodilnih mož avtomobilskih proizvajalcev, vpletenih v afero dieselgate. Do sojenja prihaja pet let po prvih razkritjih goljufij proizvajalcev na testih izpušnih plinov, ki so močno zamajale avtomobilsko industrijo.