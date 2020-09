Otroci ministrici Kozlovičevi predstavili predloge k osnutku zakona o hiši za otroke

Ljubljana, 30. septembra - Ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič se je danes srečala s predstavniki otrok, ki so ji predstavili njihove predloge k osnutku zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v Hiši za otroke. Predstavniki otrok so med drugim podprli predlog, da so vse storitve zagotovljene na enem mestu.