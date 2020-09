Ostre besede med Macronom in Ankaro zaradi Gorskega Karabaha

Riga/Ankara, 30. septembra - Francoski predsednik Emmanuel Macron je danes obsodil po njegovem "lahkomiselne in nevarne" izjave Turčije v podporo Azerbajdžanu, potem ko so v nedeljo izbruhnili nasilni spopadi med azerbajdžanskimi in armenskimi silami v Gorskem Karabahu. Ankara mu je nemudoma vrnila z izjavo, da očitno podpira armensko "okupacijo" sporne regije.