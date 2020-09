Mariborska sortirnica odpadkov ponovno obratuje

Maribor, 30. septembra - Mariborsko komunalno podjetje Snaga je po več kot dveh mesecih zastoja ponovno zagnalo sortirno linijo v tamkajšnjem Centru za pridobivanje sekundarnih surovin. Do ponovnega obratovanja sortirnice odpadkov je prišlo "na podlagi uspešne uskladitve poravnave z izvajalcema Kostak in Stadler", so sporočili.