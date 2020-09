Komisija DS za širitev angleškega servisa STA s poročanjem o slovenskem nevladnem sektorju

Ljubljana, 30. septembra - Komisija državnega sveta (DS) za kulturo, znanost, šolstvo in šport je na današnji seji podprla predlog spremembe zakona o Slovenski tiskovni agenciji (STA), ki poročanje STA o prostovoljskem delu in nevladnih organizacijah v Sloveniji širi še na njen angleški servis. Predlog so julija po skrajšanem postopku v proceduro vložili poslanci Levice.