Potrjena okužba v poslanski skupini Levice, stiki zbolele še čakajo navodila NIJZ

Ljubljana, 30. septembra - Pri osebi, zaposleni v strokovnih službah poslanske skupine Levica, so v torek potrdili okužbo z novim koronavirusom. Kot so sporočili iz poslanske skupine, je oseba v karanteni. Drugi zaposleni, s katerimi je bila zbolela oseba v stiku, so preventivno na delu od doma do prejema nadaljnjih navodil NIJZ, ki jih še čakajo.