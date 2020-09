Sarajevo, 30. septembra - V Bosni in Hercegovini so v zadnjih 24 urah potrdili 243 novih okužb z novim koronavirusom, kar je na ravni dnevnega povprečja v drugi polovici septembra, so pa zabeležili kar 13 smrtnih žrtev covida-19. Gre za najvišje število umrlih v enem dnevu doslej.