V Narodni galeriji razstava dragocenih del iz zbirke Praškega gradu

Ljubljana, 30. septembra - V Narodni galeriji bodo nocoj odprli razstavo umetnin iz zbirke cesarja Rudolfa II. Habsburškega iz 16. stoletja, ki so jih v Ljubljano pripeljali iz Prage. Postavitev z naslovom Mojstrovine Pinakoteke Praškega gradu bo do 3. januarja 2021 po besedah direktorja gradu Iva Veliška prikazovala najlepše in najbolj dragocene predmete iz grajske zbirke.