Mariborska upravna enota začela ugotavljanje prebivališča v 1047 primerih

Maribor, 30. septembra - Mariborska upravna enota je opravila interno revizijo prijav stalnega in začasnega bivališča na 81 naslovih. Kot je povedal načelnik UE Srečko Đurov, so sum fiktivnih prijav ugotovili na 27 naslovih, zato bodo v 1047 primerih začeli ugotavljanje stanja. Ob tem je Đurov predstavil tudi razloge in dal predloge za odpravo problematike.