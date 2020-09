V NSi za ukrepanje za izboljšanje položaja kmetijstva

Ljubljana, 30. septembra - Kmetijstvo v Sloveniji se sooča z velikimi izzivi, položaj kmetov je slab, mladi se ne odločajo za to dejavnost, zato bi bilo treba ukrepati za izboljšanje področja, so danes poudarili v stranki NSi. Med drugim se zavzemajo za štipendije za poklic kmeta, ureditev dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in uvedbo gospodinjskega dodatka.