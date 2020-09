Katoliška cerkev pozdravlja zaprtje trgovin ob nedeljah

Ljubljana, 30. septembra - Katoliška cerkev je pozdravila sprejetje novele zakona o trgovini, po kateri trgovine ob nedeljah in praznikih ne bodo smele več poslovati. Spomnili so, da so skupaj z z drugimi krščanskimi cerkvami v Sloveniji pozvali poslance in stranke, da zaščitijo nedeljo kot dela prost dan ter trgovcem omogočijo, da nedelje preživijo z bližnjimi.