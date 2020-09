Na Češkem za okužene s koronavirusom posebna drive-in volišča

Praga, 30. septembra - Na Češkem se je danes odprlo kakih 80 drive-in volišč, ki so namenjena volivcem, pri katerih so potrdili okužbo z novim koronavirusom, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V tej državi bodo namreč v petek in soboto izbirali člane regionalnih parlamentov ter v tretjini volilnih okrožij tudi člane zgornjega doma češkega parlamenta, senata.