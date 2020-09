V torek okužbe v 74 občinah

Ljubljana, 30. septembra - V torek so okužbe z novim koronavirusom potrdili v 74 občinah. Prvo okužbo sploh so odkrili v Rogašovcih, tako da je le še 11 občin od skupaj 212 v državi, kjer doslej še niso odkrili nobenega primera. Najvišji delež trenutno okuženih imajo v občinah Črna na Koroškem (1,219 odstotka), Log-Dragomer (0,547 odstotka) in Pivka (0,405 odstotka).