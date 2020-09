Vodje poslanskih skupin za pospešitev postopkov za spremembe volilne zakonodaje

Ljubljana, 30. septembra - Predsednik republike Borut Pahor in vodje poslanskih skupin so tudi v današnjem nadaljevanju posvetovanj govorili o pripravi sprememb volilne zakonodaje, kjer je sicer na potezi ministrstvo za javno upravo. Vodje poslanskih skupin so pozvali k pospešitvi postopkov, da bodo spremembe pravočasno nared.